ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

Милли Меджлис ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, подписанное между Азербайджаном и Иорданией.

Как сообщает Report, проект закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Хашимитского Королевства Иордания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям.

Было отмечено, что соглашение было подписано 27 ноября 2025 года в Баку.

После обсуждений в комитете законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.