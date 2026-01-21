Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    • 21 января, 2026
    13:30
    Милли Меджлис ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, подписанное между Азербайджаном и Иорданией.

    Как сообщает Report, проект закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Хашимитского Королевства Иордания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям.

    Было отмечено, что соглашение было подписано 27 ноября 2025 года в Баку.

    После обсуждений в комитете законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

