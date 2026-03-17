    Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и Рамазаном

    Милли Меджлис Азербайджана поздравил президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю праздников Новруз и Рамазан.

    Как сообщает Report, с соответствующей инициативой на пленарном сегодняшнем заседании парламента выступила спикер Сахиба Гафарова.

    Она отметила, что сегодня отмечается последний вторник перед Новрузом ("Илахыр чершенбе"), а через несколько дней народ Азербайджана будет праздновать Новруз и Рамазан.

    "Новруз занимает особое место среди национально-духовных ценностей нашего народа, символизирует единство, изобилие и благополучие. Праздник Рамазан призывает людей к солидарности и миру", - подчеркнула она.

    Гафарова предложила направить от имени Милли Меджлиса поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, пожелав им новых успехов в деятельности во имя настоящего и будущего государства и народа.

    Данное предложение было встречено аплодисментами участников заседания.

    Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib
    Ты - Король

