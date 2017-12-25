Зияфет Аскеров: Милли Меджлис готов поддержать Национальный координационный совет по устойчивому развитию

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Мир в опасности. В двери каждой страны стучат угрозы. Для устранения этого нужно увеличить уровень образования".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на проходящем в парламенте мероприятии на тему "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития".

З. Аскеров отметил, что если не устранить эти проблемы, могут произойти и теракты, и другие нежелательные явления: "Милли Меджлис Азербайджана готов поддержать Национальный координационный совет по устойчивому развитию".