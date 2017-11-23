Захид Орудж предложил назначить одного из инвалидов Карабаха заместителем Салима Муслимова

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Захид Орудж предложил повысить пособия, предусмотренные для инвалидов Карабаха.

Как сообщает Report, при обсуждении проекта "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", депутат сказал, что инвалиды Карабаха I группы получают 401 манат, а II группы – около 290 манатов.

"Это наше отношение к инвалидам Карабаха? Считаю, что эту сумму нужно увеличить".

З. Орудж предложил, чтобы один из инвалидов Карабаха был назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения и занимался проблемами инвалидов Карабаха.