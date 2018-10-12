Рабочая группа по азербайджано-российским межпарламентским связям обратится в Госдуму в связи с визитом в Карабах российского депутата

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Я разделяю позицию депутатов Милли Меджлиса в связи с визитом группы российских женщин 7 октября на оккупированные территории Азербайджана, Нагорный Карабах. Рабочая группа по азербайджано-российским межпарламентским связям подготовила обращение с резкими аргументами председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, а также другим комитетам".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли.

"Это обращение подпишу и я, и председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин. Можете быть уверены, этот вопрос находится в центре внимания. В наших обращениях мы отметили, чтобы Государственная дума Федерального собрания России объяснила членам процедурные правила, и они не посещали оккупированные территории".