Журналисты AP, CNN, NY Times и Reuters сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль

Неправительственная организация HonestReporting, отслеживающая случаи предвзятого отношения к Израилю в СМИ, утверждает, что фотожурналисты, работающие на международные информационные агентства, сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль 7

Неправительственная организация HonestReporting, отслеживающая случаи предвзятого отношения к Израилю в СМИ, утверждает, что фотожурналисты, работающие на международные информационные агентства, сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября.

Как передает Report, результаты расследования были опубликованы на сайте Honestreporting.com , который вскоре после публикации подвергся атаке хакеров и стал недоступен пользователям. Однако со статьей можно ознакомиться в веб-архиве .

Активисты организации изучили фотографии агентства AP, сделанные в приграничном районе Израиля 7 октября, и пришли к выводу, что события "черной субботы" фиксировали четверо профессиональных фотографов. Несколько фотографий были сделаны Хасаном Эслайей, фрилансером, работающим также на CNN. Он сфотографировал горящий израильский танк, а затем снял террористов, входящих в кибуц Кфар-Аза. Фотограф также выложил селфи на фоне танка в Х-блог (фотография затем была удалена), на нем не было ни жилета для прессы, ни шлема.

Юсеф Масуд, работающий также на NY Times, вместе с Али Махмудом фотографировал похищение израильтян боевиками.

Агентство Reuters опубликовало снимки двух фотографов, которые также оказались на границе во время атаки террористов. Оба фотографа сняли горящий израильский танк на израильской территории, а один из них запечатлел, как толпа глумится над телом погибшего израильского солдата.

Активисты HonestReporting выражают уверенность в том, что журналисты оказались субботним утром вместе с террористами на территории Израиля по согласованию с ХАМАСом.

Агентство AP удалило из своей базы имена фотографов.