​Зампред НСТР: В текстах телереклам присутствуют недочеты

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Телеканалы живут за счет рекламы. Естественно, речь здесь идет о частных телеканалах и радиостанциях, так как часть прибыли от рекламы они перечисляют в госбюджет. По этой причине, роль частных вещателей в сфере рекламы значительна".

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Национального совета телерадиовещания (НСТР) Гафар Джабиев, выступая на конференции, посвященной госконтролю в регулировании рекламного рынка и деятельности саморегулирующих организаций.

По его словам, НСТР всегда уделяет рекламе на телеканалах особое внимание: "Основное внимание мы уделяем организации рекламы в соответствии с законодательством. Как известно, эфир реклам не может превышать 12 минут.

Во время передач рекламные ролики могут идти в эфир не раньше, чем через каждые 45 минут. Этот вопрос обязателен для телеканалов. В случае нарушения правил, НСТР применяет санкции".

Отметив некоторые недочеты в рекламах на телеканалах, Г.Джабиев заявил, что подобные случаи встречаются в эфире довольно часто: "Недочеты в рекламах на телеканалах и радиостанциях можно заметить сразу. Несмотря на то, что основное внимание аудитория уделяет программам, при неправильном разделении отведенного на рекламу времени люди бывают недовольны. Поэтому, вопрос организации рекламы телеканалы должны держать в центре внимания.

В то же время, если структура, отмечающая недочеты других организаций, допускает ошибки в сфере рекламы, это непростительно. Основная цель НСТР заключается в строгом соблюдении принятого в данной области законодательства".