В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Агентством по развитию медиа (MEDIA).

Генеральный секретарь D-8 Исиака Абдулгадир Имам заявил, что Азербайджан выступил с инициативой создать Центр медиамастерства D-8 и выразил готовность разместить его на своей территории.

Идея была встречена всеми спикерами с большим энтузиазмом - участники форума подчеркнули готовность укреплять сотрудничество в медиасфере и развивать совместные проекты.

Работа форума продолжилась двумя панельными дискуссиями: "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами".

По итогам форума была принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в рамках D-8 в сфере СМИ.

Медиафорум собрал руководителей профильных ведомств, представителей ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных экспертов отрасли. Участники обсудили расширение регионального и международного информационного обмена, развитие медиасотрудничества, создание совместных механизмов борьбы с дезинформацией, реализацию цифровых проектов и обмен опытом.

Всего в мероприятии приняли участие около 150 гостей, включая 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.