В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8
- 21 ноября, 2025
- 16:24
В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".
Как сообщает Report, мероприятие было организовано Агентством по развитию медиа (MEDIA).
Генеральный секретарь D-8 Исиака Абдулгадир Имам заявил, что Азербайджан выступил с инициативой создать Центр медиамастерства D-8 и выразил готовность разместить его на своей территории.
Идея была встречена всеми спикерами с большим энтузиазмом - участники форума подчеркнули готовность укреплять сотрудничество в медиасфере и развивать совместные проекты.
Работа форума продолжилась двумя панельными дискуссиями: "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами".
По итогам форума была принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в рамках D-8 в сфере СМИ.
Медиафорум собрал руководителей профильных ведомств, представителей ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных экспертов отрасли. Участники обсудили расширение регионального и международного информационного обмена, развитие медиасотрудничества, создание совместных механизмов борьбы с дезинформацией, реализацию цифровых проектов и обмен опытом.
Всего в мероприятии приняли участие около 150 гостей, включая 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.