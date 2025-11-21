Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 16:24
    В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8

    В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Агентством по развитию медиа (MEDIA).

    Генеральный секретарь D-8 Исиака Абдулгадир Имам заявил, что Азербайджан выступил с инициативой создать Центр медиамастерства D-8 и выразил готовность разместить его на своей территории.

    Идея была встречена всеми спикерами с большим энтузиазмом - участники форума подчеркнули готовность укреплять сотрудничество в медиасфере и развивать совместные проекты.

    Работа форума продолжилась двумя панельными дискуссиями: "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами".

    По итогам форума была принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в рамках D-8 в сфере СМИ.

    Медиафорум собрал руководителей профильных ведомств, представителей ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных экспертов отрасли. Участники обсудили расширение регионального и международного информационного обмена, развитие медиасотрудничества, создание совместных механизмов борьбы с дезинформацией, реализацию цифровых проектов и обмен опытом.

    Всего в мероприятии приняли участие около 150 гостей, включая 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.

    Медиафорум D-8 MEDİA Исиака Абдулгадир Имам Бакинская декларация медиасфера
    Bakıda keçirilən D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Media Forumu başa çatıb

    Последние новости

    16:31

    Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины

    Другие страны
    16:30

    Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в Нидерланды

    Энергетика
    16:24

    В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8

    Медиа
    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    Лента новостей