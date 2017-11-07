В Баку телевещание в формате 4K начнется в следующем году

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "В последующие годы после трансляции телевизионного вещания HD будет применяться вещание 4K.

Как сообщает Report, об этом в интервью Телеканалу AzTV сказал директор Производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи Микаил Аббасов.

По его словам, в 2018 году в городе Баку наряду с HD вещанием, планируется начать вещание в формате 4K.

Отметим, что 4K — обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали.

Этот формат вещания предусмотрен только для телевизоров 4K.