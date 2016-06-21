The Guardian: Гонка Формулы-1 в Баку была успешной

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Влиятельное издание "The Guardian" представило статью про Гран-при Европы Формула-1 в Баку 17-19 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт газеты, в статье под названием "5 вещей, которые мы изучили в Баку", дается разбор основных событий, произошедших с ведущими командами Формулы-1 в ходе гонки.

"Если оставить в стороне всю политику, то гонка в Баку была успешной. Правда, не так много событий было в воскресенье, в отличие от того, что было в гонках GP2, где машина безопасности появлялась на трассе очень часто. В целом, трасса удалась", - говорится в статье.

Отметим, что Гран-при Европы выиграл немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг.