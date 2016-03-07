Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде были рассмотрены 9 административных исков независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, жалобы ANS были отклонены.

Суд оставил в силе решения НСТР в отношении АNS.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР от 5 октября 2015 года и от 13 октября 2015 года, подписанные председателем совета Нушираваном Магеррамли. Он обратился в Сабаильский районный суд с требованием ликвидировать данные решения. Суд отклонил жалобу. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Были аннулированы 26 решений Сабаильского районного суда, апелляционные жалобы частично удовлетворены, дела для пересмотра направлены в суд первой инстанции.

Сабаильский районный суд для пересмотра направил эти дела в НСТР. Суд попросил пересмотреть и принять решения в Национальном совете телерадиовещания. Председатель НСТР пересмотрел решения, возвращенные Сабаильским районным судом, и принял прежние решения о применении штрафов, установленных законодательством. Затем телерадиокомпания ANS вновь обратилась в Сабаильский районный суд.