​Средства, выделенные президентом Азербайджана НСТР, распределены между шестью телеканалами

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Национального совета телевидения и радио (НСТР).

Как сообщили Report в структуре, на заседании обсужден вопрос выделения финансовой помощи телерадиовещателям в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 12 мая 2016 года "Об оказании единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям в Азербайджанской Республике".

На заседании принято решении о равномерном распределении между частными радиовещателями двух миллионов манатов, выделенных Национальному совету телевидения и радио из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики. Эти средства будут равномерно распределены между ATV, ANS TV, Xazar TV, Space TV, Lider TV, Region TV.