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    СП проведет круглый стол на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности"

    На мероприятии предусмотрено участие главных редакторов газет, информационных агентств

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Завтра, 20 ноября, в Международном пресс-центре состоится круглый стол на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности".

    Об этом Report сообщили в Совете прессы.

    На мероприятии по инициативе совета планируется участие главных редакторов газет, информационных агентств, а также новостных сайтов, представителей журналистских организаций, общественных деятелей. 

    На встрече обсудят положение, которое создают некоторые органы прессы, в особенности интернет-ресурсы, публикуя сведения и комментарии относительно ряда государственных структур. В этой плоскости будут рассмотрены различные аспекты профессионализма журналистов.

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