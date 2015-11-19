СП проведет круглый стол на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Завтра, 20 ноября, в Международном пресс-центре состоится круглый стол на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности".

Об этом Report сообщили в Совете прессы.

На мероприятии по инициативе совета планируется участие главных редакторов газет, информационных агентств, а также новостных сайтов, представителей журналистских организаций, общественных деятелей.

На встрече обсудят положение, которое создают некоторые органы прессы, в особенности интернет-ресурсы, публикуя сведения и комментарии относительно ряда государственных структур. В этой плоскости будут рассмотрены различные аспекты профессионализма журналистов.