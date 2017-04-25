Сегодня будет избран новый директор İTV

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня определится новый генеральный директор компании "Общественное телевидение и радио" (İTV). Как сообщает Report, на заседании членов Совета вещания в Национальном совете телевидения и радио станет известно, кто будет возглавлять компанию следующие 4 года.

Члены Совета вещания изберут нового гендиректора путем тайного голосования.

Следует отметить, что в рамках объявленного НСТР конкурса на должность нового гендиректора с 12 по 22 апреля подали заявки 5 человек. Это Пашазаде Тахир Агалар оглу, Гулиев Джамиль Эльшад оглу, Солтанов Илтифат Гаджиханоглу, Мамедов Тахир Таис оглу и Агаева Афаг Агаибрагим гызы.

После определения кандидатов на должность гендиректора İTV, в соответствии с требованиями ст. 20.1.3, 21.1 закона "Об общественном телевидении и радиовещании", их документы представлены в Совет вещания компании "Общественное телевидение и радио".

Напомним, что срок полномочий избранного в 2013 году гендиректора İTV Джамиля Гулиева истек в этом месяце.