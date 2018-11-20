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    Рамиль Усубов наградил двух журналистов

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Завершился проводимый в рамках мероприятий по случаю 100-летия азербайджанской полиции конкурс, объявленный по творческим работам, олицетворяющим нашу историю, трудную и почетную службу сотрудников полиции, преданность Родине, народу, государственности, героизм.   

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были представлены десятки творческих работ, конкурс уже завершен. 

    Статья завотделом газеты "Азербайджан" Ихтияра Гусейнли "Живые щиты независимости" ("İstiqlalın canlı sipərləri") удостоена премии в номинации "Лучший очерк", а документальный фильм сотрудника AzTV Турала Мамедова "Азербайджанская полиция - 100" - удостоена премии в номинации "Лучший фильм".  

    Победителей конкурса принял министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов

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