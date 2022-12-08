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Посол Турции побывал в Совете прессы Азербайджана

Посол Турции побывал в Совете прессы Азербайджана Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы побывал в Совете прессы Азербайджана.
Медиа
8 декабря 2022 г. 17:53
Посол Турции побывал в Совете прессы Азербайджана

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы побывал в Совете прессы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в СП.

Председатель Совета прессы Рашад Меджид подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сказались на сотрудничестве медиа двух стран. Председатель подчеркнул, что Совет прессы приложит усилия для укрепления контактов отдельных СМИ Азербайджана с турецкими медиа-органами.

Посол Джахит Багчы отметил, что Совет прессы всегда находится в тесном сотрудничестве с посольством Турции. Он выразил уверенность, что это сотрудничество даст положительные результаты в будущем.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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