 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Пакистана в Азербайджане посетил информационное агентство Report - ФОТО

    Состоялась встреча между послом и главным редактором агентства

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер (Khalid Usman Qaiser) посетил информационное агентство Report.

    Как сообщает Report, сначала дипломат ознакомился с деятельностью агентства и созданными в офисе редакции условиями.

    Затем состоялась встреча Х.У.Гайсера с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым.

    Поприветствовав гостя, М.Алиев отметил, что медиа играют большую роль в укреплении отношений между странами. 

    В свою очередь Х.У.Гайсер выразил признательность за приглашение посетить агентство. Дипломат отметил, что агентство Report стало первым СМИ, которое он посетил в качестве посла. В ходе встречи, посол выразил свое мнению по поводу роли СМИ в двусторонних отношениях.

    Дипломат пожелал удачи коллективу агентства, а также выразил готовность оказать помощь в установлении связей между СМИ Азербайджана и Пакистана.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi