Посол Индонезии в Азербайджане посетил агентство "Report"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани (Husnan Bey Fananie) посетил агентство "Report".

Как сообщает Report, вначале посол ознакомился с деятельностью агентства, посетив каждый отдел по очереди.

Затем состоялась встреча посла Индонезии с главным редактором агентства Мурадом Алиевым. На встрече главный редактор предоставил подробную информацию об агентстве, отметив, что развитие отношений между Азербайджаном и Индонезией во всех сферах обуславливает еще более тесные связи СМИ двух стран. М.Алиев выразил готовность освещения событий, происходящих в Индонезии, а также мероприятий, организованных посольством этой страны в Азербайджане.

В свою очередь, Х.Б.Фанани отметил важность налаживания отношений между СМИ Азербайджана и Индонезии для того, чтобы народы двух стран имели больше информации друг о друге. В этом плане он отметил важность осуществления визитов журналистов в две страны и публикации статей об Азербайджане и Индонезии. Кроме того, посол рассказал о целях, поставленных им на посту посла Индонезии в Баку.