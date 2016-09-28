НСТР: Открытие в Азербайджане религиозного телевидения и радио невозможно

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал предложение председателя Управления мусульман Кавказа, хаджи Аллахшукюра Пашазаде по поводу открытия телевидения и радио с передачами на религиозные темы.

Как сообщил Report руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов, данный вопрос регулируется законом "О телерадиовещании".

По его словам, в соответствии с требованием ст. 10 указанного закона, учреждение и вещание в Азербайджане религиозного телевидения и радио невозможно: "Законодательство не позволяет это. Кроме того, в ближайшее время не ожидается объявление советом конкурса для открытия нового телеканала".