Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) обсудит ситуацию с детскими передачами на телеканалах.

Об этом Report сообщил зампред НСТР Гафар Джабиев.

По его словам, в ближайшие дни в НСТР пригласят руководителей редакций детских передач и проведут совместные обсуждения: "На обсуждения также будут приглашены представители Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психологи. Цель заключается в оценке ситуации детских передач и определении путей решения проблем".

Г.Джабиев отметил, что на телеканалах встречаются случаи участия детей в рекламных роликах. Проблемы существуют и в вопросе их участия в детских передачах.