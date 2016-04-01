Начался судебный процесс по иску Арифа Алишанова против Гулу Магеррамли

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде начался подготовительный процесс по жалобе председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова в отношении профессора, заслуженного журналиста Гулу Магеррамли, поданной в особом обвинительном порядке.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева выступили представители обеих сторон.

На процессе участвовал Г.Магеррамли и представитель А.Алышанова.

Дело не было взято на рассмотрение. Процесс отложен. Причиной стало отсутствие на процессе самого истца. Так, Г.Магеррамли выступил с ходатайством относительно отсутствия А.Алышанова на процессе.

Время очередного судебного заседания будет обнародовано в течение недели.

Отметим, что причиной недовольства между А.Алышановым и Г.Магеррамли стало интервью, данное журналистом в феврале месяце по поводу 60-летия телевещания в Азербайджане. После этого А.Алышанов подал в суд на Г.Магеррамли. Второй иск А.Алышанова против Г.Магеррамли рассматривается Низаминским районным судом под председательством судьи Этибара Гумбетова. Очередное судебное заседание состоится 7 апреля.