MEDİA: Сведения о проведении расследования в ИВ Гянджи являются необоснованными

Распространенная в медиа информация о проведении Генеральной прокуратурой расследования в Исполнительной власти Гянджи не была подтверждена официальными источниками и основана на недостоверных данных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что распространение в медиа подобной информации, запрещенной законодательством и наносящей ущерб репутации государственных органов, считается недопустимым:

"Заявляем, что на основании соответствующий статьи закона "О медиа", публикация (распространение) ложной информации не допускается. Призываем медиасубъекты и пользователей социальных сетей быть ответственными при распространении информации и ссылаться на официальные источники".