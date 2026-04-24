Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    MEDİA: Сведения о проведении расследования в ИВ Гянджи являются необоснованными

    Медиа
    • 24 апреля, 2026
    • 17:18
    MEDİA: Сведения о проведении расследования в ИВ Гянджи являются необоснованными

    Распространенная в медиа информация о проведении Генеральной прокуратурой расследования в Исполнительной власти Гянджи не была подтверждена официальными источниками и основана на недостоверных данных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDİA).

    Отмечается, что распространение в медиа подобной информации, запрещенной законодательством и наносящей ущерб репутации государственных органов, считается недопустимым:

    "Заявляем, что на основании соответствующий статьи закона "О медиа", публикация (распространение) ложной информации не допускается. Призываем медиасубъекты и пользователей социальных сетей быть ответственными при распространении информации и ссылаться на официальные источники".

    Агентство развития медиа (MEDİA) Генеральная прокуратура Азербайджана
    MEDİA: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı yayılan məlumatlar əsassızdır
    Azerbaijan's Media Development Agency urges media outlets, social media users to reference official sources when sharing information

