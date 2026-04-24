MEDİA: Сведения о проведении расследования в ИВ Гянджи являются необоснованными
Медиа
- 24 апреля, 2026
- 17:18
Распространенная в медиа информация о проведении Генеральной прокуратурой расследования в Исполнительной власти Гянджи не была подтверждена официальными источниками и основана на недостоверных данных.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDİA).
Отмечается, что распространение в медиа подобной информации, запрещенной законодательством и наносящей ущерб репутации государственных органов, считается недопустимым:
"Заявляем, что на основании соответствующий статьи закона "О медиа", публикация (распространение) ложной информации не допускается. Призываем медиасубъекты и пользователей социальных сетей быть ответственными при распространении информации и ссылаться на официальные источники".
