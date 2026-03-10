Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    MEDİA: Отчет о свободе прессы в Европе содержит предвзятые суждения о медиа в Азербайджане

    Медиа
    • 10 марта, 2026
    • 16:34
    MEDİA: Отчет о свободе прессы в Европе содержит предвзятые суждения о медиа в Азербайджане

    Ежегодный доклад о свободе прессы в Европе за 2025 год, опубликованный платформой Совета Европы по защите журналистики и содействию безопасности журналистов, содержит односторонние и предвзятые утверждения о медиасреде Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

    В агентстве отметили, что оценки, представленные в отчете относительно изменений в закон "О медиа", внесенных в 2025 году, носят спекулятивный характер. Подчеркивается, что поправки были подготовлены с учетом рекомендаций, предложений и пожеланий общества и медиасообщества.

    По данным MEDİA, их основная цель - защита и оздоровление информационной среды Азербайджана, повышение авторитета профессиональной журналистики, а также повышение эффективности государственного регулирования в борьбе с негативными явлениями в информационном пространстве с учетом общественных требований.

    В агентстве подчеркнули, что в Азербайджане отсутствуют ограничения на профессиональную деятельность журналистов, а свобода выражения мнений полностью обеспечена как на законодательном, так и на практическом уровне.

    Кроме того, отмечается, что все граждане страны, независимо от расы, религии, происхождения, пола, этнической или профессиональной принадлежности, несут равную ответственность перед законом. Что касается упомянутых в отчете лиц, то, как заявили в агентстве, материалы дел, находящиеся в открытом доступе, свидетельствуют об отсутствии связи между их профессиональной деятельностью и выдвинутыми против них уголовными или административными обвинениями.

    Также отмечается, что требование регистрации медиа и включения их в Реестр СМИ распространяется на все медиа, действующие в Азербайджане, включая филиалы и представительства иностранных СМИ. Новые подходы в этой сфере носят технический и организационный характер и направлены на повышение эффективности системы.

    В MEDİA выразили сожаление, что при подготовке подобных отчетов официальная позиция Азербайджана не учитывается, а вместо фактов используются предположения и субъективные оценки.

    Агентство развития медиа (MEDİA) Доклад о свободе прессы в Европе Медиасообщество
    MEDİA: Avropada mətbuat azadlığı ilə bağlı hesabatda Azərbaycanda mediaya dair qərəzli mülahizələr var
    MEDIA: Europe Press Freedom Report contains biased judgments about media in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    16:27

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан не рассчитывает на то, что международные организации будут решать его проблемы

    Внутренняя политика
    16:22

    Ян Кубиш: Большинство стран остаются привержены международному праву

    Внешняя политика
    16:20

    Азербайджан и Латвия подписали План мероприятий в области соцзащиты

    Внешняя политика
    16:20

    Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за поддержку в доставке гумпомощи из РФ

    Внешняя политика
    16:15
    Фото

    В Баку отработали предотвращение диверсии на Сангачальском терминале

    Происшествия
    16:15

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан последовательно поддерживает многосторонность

    Внешняя политика
    16:09

    Евдокимов: Россия благодарна Азербайджану за содействие в доставке гумпомощи Ирану

    Внешняя политика
    16:07

    Вайра Вике‑Фрейберга: ООН не выполнила все задачи, ради которых создавалась

    Другие страны
    16:06

    ООН: Более 3 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за эскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей