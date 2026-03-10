MEDİA: Отчет о свободе прессы в Европе содержит предвзятые суждения о медиа в Азербайджане

Ежегодный доклад о свободе прессы в Европе за 2025 год, опубликованный платформой Совета Европы по защите журналистики и содействию безопасности журналистов, содержит односторонние и предвзятые утверждения о медиасреде Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа (MEDİA).

В агентстве отметили, что оценки, представленные в отчете относительно изменений в закон "О медиа", внесенных в 2025 году, носят спекулятивный характер. Подчеркивается, что поправки были подготовлены с учетом рекомендаций, предложений и пожеланий общества и медиасообщества.

По данным MEDİA, их основная цель - защита и оздоровление информационной среды Азербайджана, повышение авторитета профессиональной журналистики, а также повышение эффективности государственного регулирования в борьбе с негативными явлениями в информационном пространстве с учетом общественных требований.

В агентстве подчеркнули, что в Азербайджане отсутствуют ограничения на профессиональную деятельность журналистов, а свобода выражения мнений полностью обеспечена как на законодательном, так и на практическом уровне.

Кроме того, отмечается, что все граждане страны, независимо от расы, религии, происхождения, пола, этнической или профессиональной принадлежности, несут равную ответственность перед законом. Что касается упомянутых в отчете лиц, то, как заявили в агентстве, материалы дел, находящиеся в открытом доступе, свидетельствуют об отсутствии связи между их профессиональной деятельностью и выдвинутыми против них уголовными или административными обвинениями.

Также отмечается, что требование регистрации медиа и включения их в Реестр СМИ распространяется на все медиа, действующие в Азербайджане, включая филиалы и представительства иностранных СМИ. Новые подходы в этой сфере носят технический и организационный характер и направлены на повышение эффективности системы.

В MEDİA выразили сожаление, что при подготовке подобных отчетов официальная позиция Азербайджана не учитывается, а вместо фактов используются предположения и субъективные оценки.