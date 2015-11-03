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    Генсек ООН: За 10 лет в мире убиты более 700 журналистов

    Каждые пять дней в мире гибнет один журналист

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ За последние 10 лет в мире были убиты более 700 журналистов. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября. 

    Генеральный секретарь ООН призвал отдать дань памяти убитым журналистам и покончить с безнаказанностью за преступления в отношении представителей СМИ. 

    "За истекшее десятилетие погибли более 700 журналистов. Иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - сказал Пан Ги Мун. 

    В заявлении отмечается, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. 

    Пан Ги Мун приветствовал инициативу ЮНЕСКО, которая возглавила работу по реализации Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов. 

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