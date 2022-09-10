Фуад Гусейналиев: Единственный способ борьбы с фейками - предоставление достоверной информации

"Борьба с фейковой информацией во время второй карабахской войны показала, что единственный способ сделать это – предоставить достоверную информацию, отражающую действительность".

"Борьба с фейковой информацией во время второй карабахской войны показала, что единственный способ сделать это – предоставить достоверную информацию, отражающую действительность".

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в ходе выступления на панели "Медиа-повестка Каспийского региона:

локальное или общее?" в рамках международного медиафорума "Каспийские медиа. Измерение молодежи", который проходит 8-11 сентября в Астрахани. На мероприятии выступили и ответили на заданные вопросы руководители различных медиаструктур и политологи.

В своем выступлении Ф.Гусейналиев привел в качестве примера личные наблюдения во время Отечественной войны:

"Мы столкнулись с этой ситуацией [распространением фейковой информации - ред.] два года назад, когда в нашей стране шла Отечественная война. Тогда мы увидели в западных СМИ много фейковых, предвзятых новостей. Наше государство предпочло не ограничивать эту информацию, а давать точные и правдивые ответы на вопросы. Передовую роль в этом сыграл глава государства Ильхам Алиев. За время войны он дал более 30 интервью совершенно разномастным журналистам. Там были и "Первый канал", ВВС, Reuters, и много турецких телеканалов. В этих интервью, в частности представители западных СМИ, задавали вопросы на различные темы, которые не имели никакого отношения к конфликту и могли вызвать раздражение азербайджанского народа. На эти вопросы глава государства отвечал четко и твердо. Иногда мы видели, что эти журналисты были ошарашены полученными ответами и приносили извинения.

Именно поэтому считаю, что для борьбы с фейками необходимо распространять точную информацию.

Что касается медийной среды прикаспийских стран, думаю, что между нами должно быть определенное сотрудничество, чтобы новости поступали из первоисточника".

Ф.Гусейналиев отметил, что с развитием информационных технологий любой человек, имеющий смартфон и активный профиль в социальной сети, становится своеобразным генератором новостей: "Насколько эти новости востребованы обществом, насколько они правдивы - в самую последнюю очередь волнует этого владельца смартфона. Он что-то услышал или снял, не разобравшись распространяет информацию. Если бы аудитория распространения ограничивалась бы на уровне друзей и подписчиков этого человека, то это можно было бы понять. К сожалению, определенные информационные порталы и новостные сайты публикуют такую ​​непроверенную информацию. В таком случае проблема обретает более глобальное очертание.

Мне кажется, что в этой связи роль информационных агентств, газет, которые могут проверить любую информацию, еще больше возрастает.

Ограничивать какую-то информацию общемирового масштаба в рамках одной страны достаточно сложно. Есть определенные средства для обхода блокировок. С фейковыми новостями стоит бороться с оперативным предоставлением правдивой информации".

Редактор российского аналитического портала "Каспийский вестник" Владислав Кондратьев во время выступления отметил, что в работе руководимого им портала в первую очередь опираются на материалы информационных агентств: "В Азербайджане это Азертадж и Report. В плане подготовки аналитических новостей между прикаспийскими странами должны быть налажены связи".

Шеф-редактор казахстанского телеканала Caspian news Алия Жамитова подчеркнула, что очень актуальная проблема заключается в нехватке экспертов по проблемным вопросам Каспия: "Мне бы хотелось предложить всем прикаспийским странам обменяться своего рода базой экспертов. Даже небольшой комментарий к новостному сюжету политолога, социолога, эколога будет интересным".

Политолог, руководитель политологического клуба "Южный Кавказ", автор книги "Геополитика Каспия" Ильгар Велизаде рассказал об определениях Каспийского региона.

"Если учесть территорию вдоль границ Каспийского моря, то это составит площадь около 1000 кв. километров. На данном участке проживают порядка 18 миллионов человек, большинство которых приходится на долю Азербайджана. События, происходящие в любой части этого региона, представляют интерес и для других стран. Поэтому можно говорить о региональном единстве. Среди таких тем большую актуальность имеют проблемы логистики, энергетики и экологии".

Политический обозреватель казахстанского сайта "Зона.кз" Владислав Юрицын пожаловался, что в его стране западные фонды выделяют средства медиаструктурам, и в результате СМИ работают в соответствии с их интересами. Он сказал, что это серьезно повлияло на отношения с Россией: "Только на территории Казахстана действует более 80 фондов из Англии".

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев же отметил, что в Азербайджане не действуют западные фонды.

"Следовательно и влияния на местное информационное поле они не имеют. Это я в первую очередь связываю с застарелым Карабахским конфликтом, который мы наконец решили в 2020 году силой оружия.

Западные фонды не получили у нас поддержку, потому что постоянно поддерживали армянскую сторону. Для нас это неприемлемо. Территория целостность Азербайджана - красная черта, и все, кто будет выступать против нее для нас однозначно враги.

В первые годы независимости АР западные фонды пытались работать. Однако и народ и правительство разобрались в их истинных целях, который состояли в том, чтобы подогнать общество под возможную сдачу земель", - подчеркнул директор Report.

Он также ответил на вопросы о текущей ситуации с русским языком в Азербайджане.

"Среди стран Южного Кавказа Азербайджан самая русскоязычная страна. У нас есть школы и ВУЗы с русскими секторами. Они финансируются государством, то есть образование в них можно получить бесплатно. Очень многие родители отдают своих детей именно в русские сектора учебных заведений. Язык государства только Азербайджанский, но это никак не ущемляет в правах русский язык. В Азербайджане есть телеканалы на русском языке и практически все информационные агентства публикуют информацию на трёх языках как минимум: на азербайджанском, русском, английском. А некоторые даже только на азербайджанском и русском языках.

Я сам веду свою страницу в Facebook на русском языке, потому что мне так удобно. Я учился и в школе и университете в русском секторе, при этом прекрасно знаю Азербайджанский язык. Где-то могут быть какие-то элементы, но настолько мизерные, абсолютно несистемные.

Проблем во взаимодействии с Россией нет. У нас вполне хорошее взаимное сотрудничество на уровне государств. В Азербайджане проживают много русских, действует Русская община. На Форуме присутствует заместитель председателя русской общины. Последние годы есть проблема нехватки русскоязычных кадров. Определенный период в этой сфере был провал. Но через 5-7 лет мы получим достаточно много русскоязычных кадров, которые будут восполнять по крайней мере журналистское направление", - добавил Ф.Гусейналиев.

Отметим, что в рамках Каспийского Медиафорума состоялись дебаты на тему современного медиа, обсуждалось содержание контента и важность каналов распространения информации. Участники обсудили изменения структуры медиапроектов в зависимости от современных тенденций, а также обменялись мнениями о трендах и вызовах СМИ.