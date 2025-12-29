Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Медиа
    • 29 декабря, 2025
    • 13:26
    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию Золотая фея – 2025

    Документальный фильм "Мир Оджагова", снятый Baku TV, удостоен одной из самых престижных аудиовизуальных наград страны - Кинопремии "Золотая фея – 2025".

    Как сообщает Report, автором картины является режиссер Иман Меджидов.

    Победители кинопремии были объявлены на официальной церемонии, состоявшейся накануне. Фильм "Мир Оджагова" признан победителем в номинации "Кино о кино".

    Профессиональная премия "Золотая фея" организуется при поддержке Азербайджанской киноакадемии, Гильдии профессиональных кинорежиссеров, Гильдии актеров и Гильдии продюсеров Азербайджана и считается одной из высших форм признания в кино- и телеиндустрии страны.

    В этом году на конкурс было представлено 420 фильмов. Решение профессионального жюри о присуждении награды фильму "Мир Оджагова" - очередное подтверждение последовательной и профессиональной работы Baku TV в сфере документального кино.

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Золотая фея кинопремия Baku TV "Мир Оджагова" документальный фильм
    Фото
    Видео
    Baku TV istehsalı olan "Ocaqov dünyası" sənədli filmi "Qızıl Pəri 2025" mükafatını qazanıb
    Фото
    Видео
    Baku TV's documentary wins Golden Fairy 2025 film award

    Последние новости

    13:38

    В Азербайджане создана проектная компания по строительству завода по опреснению воды Каспия

    Бизнес
    13:38
    Фото

    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме

    Происшествия
    13:34

    Археологи обнаружили у берегов Копенгагена самый большой торговый корабль

    Это интересно
    13:34

    Кыргызская швейная фабрика планирует поставки продукции на рынок Азербайджана

    Бизнес
    13:34
    Фото

    SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков

    Энергетика
    13:27

    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Происшествия
    13:26
    Фото
    Видео

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Медиа
    13:26

    В Турции в ходе операции против ИГИЛ погибли трое полицейских, ранены восемь - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:23

    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    Другие страны
    Лента новостей