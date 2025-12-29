Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

Документальный фильм "Мир Оджагова", снятый Baku TV, удостоен одной из самых престижных аудиовизуальных наград страны - Кинопремии "Золотая фея – 2025".

Как сообщает Report, автором картины является режиссер Иман Меджидов.

Победители кинопремии были объявлены на официальной церемонии, состоявшейся накануне. Фильм "Мир Оджагова" признан победителем в номинации "Кино о кино".

Профессиональная премия "Золотая фея" организуется при поддержке Азербайджанской киноакадемии, Гильдии профессиональных кинорежиссеров, Гильдии актеров и Гильдии продюсеров Азербайджана и считается одной из высших форм признания в кино- и телеиндустрии страны.

В этом году на конкурс было представлено 420 фильмов. Решение профессионального жюри о присуждении награды фильму "Мир Оджагова" - очередное подтверждение последовательной и профессиональной работы Baku TV в сфере документального кино.