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    Число судебных исков АNS против НСТР достигло 22-х

    Дела по искам находятся в производстве трех судей

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число судебных исков независимой телекомпании АNS против Национального совета телерадиовещания (НСТР) достигло 22-х.

    Как сообщает Report, дела по этим искам находятся в производстве трех судей.

    Рассмотрение части этих дел планировалось на сегодня в Сабаильском районном суде, однако процессы отложены. 

    Часть очередных судебных процессов назначена на 26 января, часть - на 1 февраля, а часть - на 2 февраля.

    Отметим, что 5 октября 2015 года НСТР принял решение в отношении АNS, ссылаясь на нарушение требований законодательства. Согласно решению,  для АNS предусмотрен штраф в размере 161 тыс. манатов. Не согласившись с этим, телекомпания обратилась в суд и потребовала аннулировать данное решение.  

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