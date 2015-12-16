​ANS подал жалобу на НСТР в Верховный суд

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Судебная тяжба между телерадиокомпанией ANS и Национальным советом телерадиовещания (НСТР) продолжается. Компания на этот раз подала жалобу в Верховный суд на решение Бакинского апелляционного суда.

Об этом Report сообщил защищающий права ANS адвокат Мухтар Мустафаев.

Он отметил, что дата проведения суда станет известна в ближайшие дни.

Отметим, что некоторое время назад НСТР принял решение о приостановке с 6 октября 2015 года на 10 дней вещания на телеканале ANS программы "Salam, Azərbaycan" с учетом неуважительного отношения в передаче к установленным Конституцией Азербайджана правам и свободам граждан, ущемления чести и достоинства людей, грубого нарушения требований связанного со спонсорством законодательства и пр.

Для аннулирования данного решения компания ANS обратилась в Бакинский апелляционный суд, однако суд не удовлетворил иск телерадиокомпании.