Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    AnewZ подготовил документальный фильм о Ливии после свержения Каддафи

    Медиа
    • 02 февраля, 2026
    • 15:47
    AnewZ подготовил документальный фильм о Ливии после свержения Каддафи

    Телеканал AnewZ представил новый выпуск документального цикла Frontline - "Ливия: 15 лет после свержения Каддафи".

    Как передает Report, репортажи для фильма подготовила Анастасия Лаврина, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.

    Съемочная группа AnewZ работала непосредственно в Ливии, получив редкий доступ к стратегическим объектам и ключевым лицам, принимающим решения.

    В документальной ленте представлены эксклюзивные кадры и интервью с представителями властей, экспертами и местными жителями.

    Особое внимание уделено изменениям, произошедшим в стране за пятнадцать лет после свержения режима Муаммара Каддафи, а также актуальным вызовам, с которыми сегодня сталкивается Ливия.

    Проект продолжает миссию AnewZ по созданию глубоких репортажей с мест событий из регионов, переживающих конфликты, политические трансформации и геополитические изменения.

    AnewZ подготовил документальный фильм о Ливии после свержения Каддафи

    Ливия AnewZ документальный фильм Муаммар Каддафи AnewZ TV
    Видео
    "AnewZ" telekanalı "Liviya: Qəddafinin devrilməsindən 15 il sonra" sənədli filmini hazırlayıb
    Видео
    AnewZ produces documentary about Libya after Gaddafi's fall
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата

    Другие страны
    17:06

    БИГ: Доклад 1984 года подтверждает системное насилие против сикхской общины

    Внешняя политика
    17:00

    В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    16:58

    Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

    Другие страны
    16:58

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 80 человек

    Другие страны
    16:39

    Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

    Другие страны
    16:36

    Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ОАЭ

    Внешняя политика
    16:31

    Центр управления движением судов предупредил о штормовой погоде в акватории Каспия

    Инфраструктура
    Лента новостей