AnewZ подготовил документальный фильм о Ливии после свержения Каддафи

Телеканал AnewZ представил новый выпуск документального цикла Frontline - "Ливия: 15 лет после свержения Каддафи".

Как передает Report, репортажи для фильма подготовила Анастасия Лаврина, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.

Съемочная группа AnewZ работала непосредственно в Ливии, получив редкий доступ к стратегическим объектам и ключевым лицам, принимающим решения.

В документальной ленте представлены эксклюзивные кадры и интервью с представителями властей, экспертами и местными жителями.

Особое внимание уделено изменениям, произошедшим в стране за пятнадцать лет после свержения режима Муаммара Каддафи, а также актуальным вызовам, с которыми сегодня сталкивается Ливия.

Проект продолжает миссию AnewZ по созданию глубоких репортажей с мест событий из регионов, переживающих конфликты, политические трансформации и геополитические изменения.