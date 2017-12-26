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    В Узбекистане издано произведение Низами Гянджеви "Игбалнаме"

    С оригинала произведение на узбекский язык перевел народный поэт Узбекистана Джамал Кямал

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Узбекистане издано произведение великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви "Игбалнаме".

    Как сообщает Report, книга, вышедшая в свет по инициативе действующего при посольстве Азербайджана в Узбекистане Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, издана в издательстве Extremum Press в Ташкенте.

    С оригинала произведение на узбекский язык перевел народный поэт Узбекистана Джамал Кямал.

    Церемонии презентации книги планируется провести в начале 2018 года в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, Государственном педагогическом университете имени Низами Гянджеви в Ташкенте, Университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

    После презентации экземпляры книги предусматривают передать в ведущие библиотеки Азербайджана и Узбекистана, научные, образовательные и исследовательские учреждения. 

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