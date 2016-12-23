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    В Центральной научной библиотеке прошла презентация жемчужин Фонда азербайджанской литературы

    Мохаммед Бахманифер: Необходимо исследовать хранящиеся в иранских библиотеках образцы тюркской литературы

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана прошла презентация жемчужин Фонда азербайджанской литературы.

    Как сообщили Report из сектора связей с общественностью Центральной научной библиотеки НАНА, выступившая директор Центральной научной библиотеки НАНА Лейла Иманова коснулась значения Фонда азербайджанской литературы.

    По ее словам, цель презентации – донести до широкой общественности богатую литературу, факты и правдивую информацию об Азербайджане из хранилищ в библиотеке.

    Выступившие одобрили идею проведения подобных презентаций. 

    Гость из Южного Азербайджана исследователь Мохаммед Бахманифер отметил важность исследования хранящихся в иранских библиотеках образцов тюркской литературы, выявления новых источников, способствующих изучению исторических фактов.

    Присутствовавшие на мероприятии поэты и писатели передали в дар библиотеке свои книги. 

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