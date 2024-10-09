В Баку презентован новый сборник стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги

Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Международным фондом культуры и наследия тюркских народов по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги провело официальную презентацию сборника его стихов

Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Международным фондом культуры и наследия тюркских народов по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги провело официальную презентацию сборника его стихов "Ашык болмушам".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Туркменистана.

Презентация, проведенная в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» на туркменском и азербайджанском языках, состоялась 7 октября 2024 года в Баку.

На презентации приняли участие представители дипломатических миссий иностранных государств, известные деятели культуры Азербайджана, поэты, писатели, ученые и студенты.

Выступившие с речью президент Международного фонда культуры и наследия тюркских народов, а также ученые Национальной академии Азербайджана подчеркнули важность издания, в которое вошли избранные произведения поэта-мудреца, ставшие общественной ценностью.

Также в рамках официальной церемонии презентации была организована выставка поэтических сборников и книг Махтумкули Фраги, изданных на азербайджанском языке.