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В Баку презентован новый сборник стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги

В Баку презентован новый сборник стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Международным фондом культуры и наследия тюркских народов по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги провело официальную презентацию сборника его стихов
Литература
9 октября 2024 г. 12:13
В Баку презентован новый сборник стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги

Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Международным фондом культуры и наследия тюркских народов по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги провело официальную презентацию сборника его стихов "Ашык болмушам".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Туркменистана.

Презентация, проведенная в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» на туркменском и азербайджанском языках, состоялась 7 октября 2024 года в Баку.

На презентации приняли участие представители дипломатических миссий иностранных государств, известные деятели культуры Азербайджана, поэты, писатели, ученые и студенты.

Выступившие с речью президент Международного фонда культуры и наследия тюркских народов, а также ученые Национальной академии Азербайджана подчеркнули важность издания, в которое вошли избранные произведения поэта-мудреца, ставшие общественной ценностью.

Также в рамках официальной церемонии презентации была организована выставка поэтических сборников и книг Махтумкули Фраги, изданных на азербайджанском языке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda türkmən şairi və mütəfəkkiri Məhtimqulu Fraqinin yeni şeirlər toplusunun təqdimatı olub
Версия на английском языке ФотоBaku hosts presentation of new poems collection of Magtymguly Fragi in Turkmen, Azerbaijani languages

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