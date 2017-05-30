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    В АУЯ прошла научная сессия, посвященная творчеству народного писателя Эльчина Эфендиева

    В заключение на английском языке представили пьесу Эльчина Шекспир© Report.az

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (ADU) прошла научная сессия, посвященная творчеству народного писателя Эльчина Эфендиева.

    Как передает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке кафедры лингводидактики и стилистики английского языка вуза.

    Цель встречи заключается в том, чтобы люди больше узнали о народном поэте.

    Открыв мероприятие, руководитель кафедры, доцент Севиндж Зейналова коснулась особенностей творчества народного писателя Эльчина и его произведений. 

    Затем выступил и.о. ректора вуза Афган Абдуллаев, который сказал, что произведения Эльчина уже известны во всем мире: "С участием студентов и профессоров университета, произведения Эльчина будут переведены на 22 языка".

    По словам народного писателя Эльчина, мероприятие представляет для него важное значение, так как его участниками является молодежь: "Мне интересно мнение молодых людей не только о моем творчестве, но и о культуре. Поэтому я пришел сюда с большим удовольствием. Здесь преподают различные языки. Мне бы хотелось знать, какие произведения прочитаны студентами на языках, которые они изучают".

    На встрече были выслушаны доклады доцентов и профессоров университета.

    Затем, выступив на английском языке, главный редактор журнала "Visions of Azerbaijan" Ян Пеарта затронул творчество писателя.

    В заключение на английском языке была представлена подготовленная студентами и педагогами кафедры английского языка пьеса Эльчина "Шекспир".


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