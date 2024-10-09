В Анкаре состоялись международный симпозиум и художественный вечер по случаю 530-летия поэта Физули

В Университете Гази в Анкаре состоялся "Международный симпозиум Физули" и художественный вечер, посвященные 530-летию всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

В Университете Гази в Анкаре состоялся "Международный симпозиум Физули" и художественный вечер, посвященные 530-летию всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие было организовано Университетом Гази, Национальной академией наук Азербайджана, Институтом исследований турецкой культуры и Азербайджанским культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции.

В симпозиуме приняли участие президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, директор Института исследований турецкой культуры, профессор Биджан Эрджиласун, директор Института Юнуса Эмре, профессор Абдуррахман Али и ректор Университета Гази Угур Унал.

Было отмечено, что наследие Физули, являющееся вершиной литературы и философии, также сыграло важную роль в объединении тюркского мира. Физули является единственным азербайджанским поэтом, который был автором произведений не только на родном языке, но и на арабском и персидском.

Еще при жизни Физули его произведения считались жемчужиной тюркской литературы.

На мероприятии Иса Габиббейли подарил Университету Гази книгу о творчестве поэта.

В рамках мероприятия был представлен подготовленный Культурным центром Азербайджана музыкальный литературно-художественный спектакль, посвященный Мухаммеду Физули.

И.Габиббейли в ходе своего выступления отметил, что искусство мугама развивается на основе газелей Физули на протяжении 500 лет.

Ведущая программы Azerbaycan rüzgarı на радиоканале TRT Türkü Саида Омер исполнила отрывки из произведений великого поэта. Азербайджанская певица, солистка Международного центра мугама, победительница VI конкурса "Мугам" Алмаханым Ахмедли, а также исполнители на таре Сахавет Мамедов и на кеманче Элвин Новрузов, на электропианино Эльхам Бахышов исполнили музыкальные произведения на основе газелей Физули.

Отметим, что работа симпозиума завершится 10 октября выступлениями ученых и литературоведов по теме наследия Физули.