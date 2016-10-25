Состоялась презентация книг узбекского ученого Шухрата Саламова

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Прошла презентация книг узбекского ученого Шухрата Саламова "Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха" и "Карабах: война идей".

Как сообщает Report, в Президентской библиотеке Управления делами президента Азербайджанской Республики на расширенном заседании Ученого совете Института истории Национальной академии наук Азербайджана прошла встреча с видным узбекским ученым-исследователем Шухратом Саламовым (Барлас).

Открывая мероприятие, директор библиотеки Маил Ахмедов рассказал о достоинствах книг ученого "Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха" и "Карабах: война идей".

Маил Ахмедов отметил, что при подготовке книги "Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха" , в которой описаны зверства армянских и большевистских военных отрядов в 1918 году на Кавказе и в Туркестане, где были вырезаны десятки тысяч мирного населения, немало дней ученый провел в Президентской библиотеке, пользуясь ее ресурсами. По словам Маила Ахмедова, книга "Карабах: война идей" автора, тесно сотрудничающего с посольством Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Ташкенте, издана в Грузии при поддержке Института истории НАНА.

Выступивший на Ученом совете член-корреспондент, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов рассказал о важном государственном значении презентации книг Шухрата Саламова, которая приурочена к 25-летней годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана, ученый коснулся глубоких исторических корней между азербайджанским и узбекским народами.

Ягуб Махмудов отметил, что наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря выполнению призывов, инициатив и поручений общенационального лидера Гейдара Алиева и главы государства Ильхам Алиева. В частности, результатом деятельности Института истории имени стало издание фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. "Все успехи, достигнутые сегодня исторической наукой Азербайджана, являются большими научными достижениями, обретенными благодаря инициативе и всесторонней поддержке президента Ильхама Алиева", - сказал Ягуб Махмудов.

Говоря о достойном сыне узбекского народа - Шухрате Саламове, Ягуб Махмудов подчеркнул, что тот является представителем и славного тейпа Барлас эмира Теймура.

Оценивая деятельность Шухрата Барласа, Ягуб Махмудов признался в том, что узбекский исследователь вскрыл такие факты, о которых историки Азербайджана знали понаслышке. Ягуб Махмудов призвал ученых других тюркоязычных стран Средней Азии идти по пути Шухрата Саламова. Ягуб Махмудов в числе друзей Азербайджана упомянул и грузинского ученого Гурама Мархулия.

Затем Шухрат Саламов выступил с докладом на тему "Дашнакцутюн как организатор геноцидов в Азербайджане и Туркестане". Он сообщил, что армянские националисты в разное время совершали тяжелые преступления, акты террора и геноцида в Азербайджане, Грузии, Узбекистане.

Затем состоялась презентация книг ученого "Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха" и "Карабах: война идей".

Касаясь новой книги "Карабах: война идей", автор отметил, что в ней отразились исторические факты о том, как с помощью покровителей армянские дашнаки готовили людей к идеологической войне. "Думаю, благодаря этому изданию читатели получат точную информацию о преступлениях, совершенных армянскими националистами против азербайджанского народа", - сказал узбекский ученый.

Шухрат Саламов поздравил народ Азербайджана с 25-летней годовщиной восстановления государственной независимости государства.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, заместитель директора Института истории НАНА Джаби Бахрамов и другие ученые, которые поблагодарили Шухрата Саламова и пожелали ему новых успехов.