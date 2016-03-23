Магсуд Ибрагимбеков похоронен в первой Аллее почетного захоронения

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Похоронен народный писатель Азербайджана Магсуд Ибрагимбеков.

Как сообщает Report, после церемонии прощания в Академическом национальном драматическом театре М.Ибрагимбеков был похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

В церемонии захоронения приняли участие официальные лица, деятели искусства, представители общественности и близкие покойного.

Напомним, что Магсуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. Он скончался 22 марта в возрасте 81 год.