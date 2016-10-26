Американский писатель впервые получил Букеровскую премию

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Американский писатель Пол Битти получил Букеровскую премию за свой роман "Распродажа". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он стал первым американским писателем, который выиграл Букеровскую премию.

"Распродажа" - сатирическая история темнокожего молодого человека, который пытается вернуть сегрегацию и рабство в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Роман начинается с судебного процесса над рассказчиком.

Председатель жюри Аманда Форман заявила, что книга разрушает все социальные табу. По ее словам, судьям понадобилось четыре часа, чтобы принять решение.

Битти родился в 1962 году в Лос-Анджелесе. "Распродажа" - его четвертый роман. Книга уже выиграла несколько премий в США.