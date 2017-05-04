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    Высший представитель: Альянс цивилизаций ООН гордится сотрудничеством с Азербайджаном

    Я вижу шаги Азербайджана на пути мира

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Альянс цивилизаций ООН гордится сотрудничеством с Азербайджаном. По мере роста и развития, развиваются и технологии. Интеграция иногда бывает запутанной. Диалог очень важен для достижения мира".  

    Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Аль-Нассер на пресс-конференции, связанной с проводимым в Баку IV Всемирным форумом по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития". 

    Он отметил важность разделения общих ценностей и добавил, что это способствует миру: "Усиление межкультурного диалога служит средством ответа насильственным силам. Я знаю о роли, которую представляет Азербайджан в мире. Вижу, что принимаются шаги на пути мира". 

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