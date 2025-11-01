В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта "Дыхание - единство слова и звука"

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 01 ноября, 2025
    • 22:33
    В Центре современного искусства YARAT состоялась презентация очередного проекта в рамках инициативы "Полет в Баку. Art Weekend. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) под названием "Дыхание - единство слова и звука".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Иммерсивный перформанс, подготовленный мультидисциплинарным центром SÖZ специально для фестиваля, объединил мистическую музыку, суфийскую поэзию и силу человеческого голоса. На сцене звучали этнические мелодии и мелодраматическая декламация в исполнении групп Savalan и Çardaq, создавшие атмосферу духовного единения, глубины и созерцательности.

    Поэт и основатель мультидисциплинарного центра SÖZ Нигяр Гасанзаде рассказала, что идея проекта родилась сразу после получения приглашения принять участие в фестивале Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW.

    Говоря о философии перформанса, она отметила, что он объединяет мистическую музыку, поэзию и силу человеческого голоса.

    Фестиваль Art Weekend, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, впервые проходит в Баку и продлится до 2 ноября.

    "Art Weekend" çərçivəsində "Nəfəs – söz və səsin vəhdəti" adlı növbəti layihənin təqdimatı keçirilib

