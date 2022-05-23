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В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметят День Республики

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметят День Республики 28 мая в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня Республики.
Kультурная политика
23 мая 2022 г. 18:01
В Павильоне Азербайджан на ВДНХ отметят День Республики

28 мая в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня Республики.

Как сообщает российское бюро Report, откроют концертную программу лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, обладатели главных призов авторитетных музыкальных фестивалей - Ибрагим Нагиев (виолончель) и Дмитрий Цыганов (фортепиано) с произведениями азербайджанских композиторов Кара Караева, Алекпера Тагиева и др.

В рамках мероприятия, под открытым небом на фасаде легендарного Павильона пройдет концерт open air. Гости ВДНХ смогут насладиться азербайджанским балетом, а также невероятным мастерством солистов Московского областного государственного академического театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

На фоне величественного здания оживут сцены из балетов "Семь красавиц" К.Караева, "Тысяча и одна ночь" Ф.Амирова, а также хореографической миниатюры "Мугам" на музыку Н.Аливердибекова, в хореографии выдающихся азербайджанских балетмейстеров Р.Ахундовой и М.Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada “Azərbaycan” pavilyonunda Respublika Günü qeyd olunacaq

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