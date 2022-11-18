В Нью-Йорке открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану

В нью-йоркском Brooklyn Borough Hall открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану.
Как передает местное бюро
Руководитель центра Алена Бадалова сказала, что экспонаты традиционной выставки отражают события, посвященные празднованию исторической победы Азербайджана. Воспитанники центра в своих произведениях также описали богатую историю, живописную природу, культуру и национальные традиции нашей страны.
"В нашем центре учатся как дети из азербайджанских семей, проживающих в США, так и дети американского происхождения. Художественная студия работает под руководством известного в Азербайджане скульптора и художника Эмина Гулиева. Наши подопечные принимают участие в выставках в США, соседних странах и Азербайджане. Они получили множество наград. Вот уже семь лет они ежегодно участвуют в выставках, проводимых в Нью-Йоркской и Бруклинской мэриях", - отметила она.
А.Бадалова сообщила, что воспитанники Центра готовятся к следующей выставке, которая пройдет в Нью-Йорке.
"Наша очередная выставка посвящена видному представителю азербайджанской литературы, поэту-мыслителю и драматургу Гусейну Джавиду. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося поэта, и по этому случаю мы стараемся познакомить наших студентов с его наследием", - добавила руководитель центра.