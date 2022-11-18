В Нью-Йорке открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану

В нью-йоркском Brooklyn Borough Hall открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану.

В нью-йоркском Brooklyn Borough Hall открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану.

Как передает местное бюро Report , на выставке были представлены работы, созданные воспитанниками действующего в Нью-Йорке Центра развития детей и молодежи My way ("Мой путь" - ред.).

Руководитель центра Алена Бадалова сказала, что экспонаты традиционной выставки отражают события, посвященные празднованию исторической победы Азербайджана. Воспитанники центра в своих произведениях также описали богатую историю, живописную природу, культуру и национальные традиции нашей страны.

"В нашем центре учатся как дети из азербайджанских семей, проживающих в США, так и дети американского происхождения. Художественная студия работает под руководством известного в Азербайджане скульптора и художника Эмина Гулиева. Наши подопечные принимают участие в выставках в США, соседних странах и Азербайджане. Они получили множество наград. Вот уже семь лет они ежегодно участвуют в выставках, проводимых в Нью-Йоркской и Бруклинской мэриях", - отметила она.

А.Бадалова сообщила, что воспитанники Центра готовятся к следующей выставке, которая пройдет в Нью-Йорке.

"Наша очередная выставка посвящена видному представителю азербайджанской литературы, поэту-мыслителю и драматургу Гусейну Джавиду. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося поэта, и по этому случаю мы стараемся познакомить наших студентов с его наследием", - добавила руководитель центра.