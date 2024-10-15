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В Москве состоялась научная конференция, посвященная 25-летию журнала "Мир музыки"

В Москве состоялась научная конференция, посвященная 25-летию журнала "Мир музыки" В Москве состоялась международная научная конференция "Мир музыки - 2024. Информация - Коммуникация - Творчество", приуроченная к 25-летнему юбилею журнала "Мир музыки".
Kультурная политика
15 октября 2024 г. 17:16
В Москве состоялась научная конференция, посвященная 25-летию журнала Мир музыки

В Москве состоялась международная научная конференция "Мир музыки - 2024. Информация - Коммуникация - Творчество", приуроченная к 25-летнему юбилею журнала "Мир музыки".

Как сообщает российское бюро Report, двухдневное мероприятие организовано при участии Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли, Российского государственного института истории искусств и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

На мероприятии выступили ректор БМА Фархад Бадалбейли, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов, профессор Азербайджанской национальной консерватории, проректор по научной работе консерватории Лала Гусейнова, главный редактор и издатель журнала "Мир музыки" Тариель Мамедов и др.

Отметим, что академический музыкальный журнал "Мир музыки", основанный в 1999 году, на протяжении 25 лет является постоянным международным партнером музыкальных изданий, входящих в реестр российского индекса научного цитирования, играл роль платформы для сотрудничества между учеными России и других зарубежных стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada “Musiqi dünyası” jurnalının 25 illiyi münasibətilə elmi konfrans baş tutub

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