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В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества

В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества
Kультурная политика
24 июля 2025 г. 17:17
В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества

Во дворе Марнеульской общественной библиотеки организована выставка, посвященная азербайджанской традиции ковроткачества.

Как сообщает грузинское бюро Report, основная цель мероприятия - сохранение, популяризация и передача будущим поколениям традиций ковроткачества региона Борчалы.

В выставке приняли участие местные ковроделы, любители искусства и представители различных культур. Были выставлены изделия ручной работы, созданные членами студии ковроткачества при Марнеульском культурном центре.

Руководитель центра Нато Шавишвили отметила, что эта выставка является одним из проектов, реализуемых с целью сохранения и популяризации азербайджанского искусства ковроткачества в регионе.

"Несколько лет назад мы заинтересовались этим национальным проектом и решили создать студию азербайджанского ковроткачества при Культурном центре. Наша главная цель - чтобы это богатое культурное наследие не забывалось, передавалось из поколения в поколение", - сказала она.

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Версия на английском языке ФотоExhibition dedicated to Azerbaijani carpet weaving art held in Marneuli
Версия на азербайджанском языке ФотоMarneulidə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinə həsr olunmuş sərgi keçirilib

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