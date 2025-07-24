В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества

В Марнеули прошла выставка, посвященная азербайджанскому искусству ковроткачества

Во дворе Марнеульской общественной библиотеки организована выставка, посвященная азербайджанской традиции ковроткачества.

Как сообщает грузинское бюро Report, основная цель мероприятия - сохранение, популяризация и передача будущим поколениям традиций ковроткачества региона Борчалы.

В выставке приняли участие местные ковроделы, любители искусства и представители различных культур. Были выставлены изделия ручной работы, созданные членами студии ковроткачества при Марнеульском культурном центре.

Руководитель центра Нато Шавишвили отметила, что эта выставка является одним из проектов, реализуемых с целью сохранения и популяризации азербайджанского искусства ковроткачества в регионе.

"Несколько лет назад мы заинтересовались этим национальным проектом и решили создать студию азербайджанского ковроткачества при Культурном центре. Наша главная цель - чтобы это богатое культурное наследие не забывалось, передавалось из поколения в поколение", - сказала она.