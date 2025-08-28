    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В Лачыне состоялась церемония закрытия молодежного лагеря СНГ

    Kультурная политика
    • 28 августа, 2025
    • 12:27
    В Лачыне состоялась церемония закрытия молодежного лагеря Содружества независимых государств (СНГ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

    На мероприятии спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов заявил, что проект способствовал международному продвижению Лачына, который в этом году объявлен культурной столицей СНГ.

    Он отметил масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые на освобожденных территориях, а также созданные в Лачыне условия для развития талантов и способностей молодежи. 

    Начальник управления международного сотрудничества Министерства культуры Фаррух Джумаев подчеркнул, что молодежный лагерь, приуроченный к 26 августа – Дню города Лачын, не только будет способствовать культурной интеграции стран СНГ, но и сыграет свою роль в развитии творческой среды в возрожденном государством городе Лачын.

    На церемонии также были продемонстрированы видеоролики, посвященные объявлению Лачына "Культурной столицей СНГ" и проведению молодежного лагеря.

    В лагере приняли участие молодежь из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В заключение были вручены сертификаты участникам лагеря, а также волонтерам.

    #Лачын   #церемония закрытия   #молодежный лагерь   #СНГ   #сотрудничество   #Азербайджан  
