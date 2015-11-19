В Молдове издана книга об азербайджанской кулинарии

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Кишиневе состоялась презентация книги Натаван Макили-Алиевой "В гостях у настоящей бакинки. Азербайджанское гостеприимство в кулинарных рецептах".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, книга издана по инициативе посольства в рамках реализации программы по развитию культурных связей между Азербайджаном и Молдовой.

В иллюстрированной известными фотографами Рафигом Гамбаровым, Джамилем Мирзоевым, Дилярой Шариф-заде книге, автор знакомит читателя с богатой кулинарной культурой азербайджанского народа, дает многочисленные рецепты блюд нашей кухни. Редактор книги – президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана профессор Таир Амирасланов.

На презентации книги выступили посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев, министр культуры Молдовы Моника Бабук. Выступившая на церемонии автор книги Натаван Макили–Алиева особо подчеркнула, что для нее, как и для всех азербайджанских женщин, достойным примером для подражания в деле пропаганды азербайджанской культуры и благотворительно й деятельности является пример первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. В свою очередь директор благотворительно й организации CCF Лилиана Ротару выразила огромную благодарность посольству Азербайджана за постоянное внимание и отзывчивость к проблемам самых незащищенных членов общества: одиноких детей.

На мероприятии в честь презентации книги присутствовали заместитель министра культуры Республики Молдова Игорь Шаров, Башкан Гагаузии Ирина Влах, чрезвычайные и полномочные послы и их супруги: Турции, Польши, Болгарии, России, Китая, Литвы, Грузии, Катара, Словакии, Беларуси, генконсул Казахстана, сотрудники посольств и представительств международных организаций, аккредитованных в городе Кишинэу, бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев, депутаты парламента Республики Молдова, сотрудники МИДЕУ Молдовы, бывший омбудсман Республики Молдова Аурелия Григориу, экс-посол Республики Молдова в Азербайджане Ион Робу, ученые, деятели культуры и искусства Молдовы, предприниматели, редакторы журналов и газет, председатель и члены Правления Конгресса азербайджанцев Молдовы, другие представители общественности.

Гостям были продемонстрирова ны материалы, посвященные истории национальной кулинарии Азербайджана, были предоставлены разнообразные изысканные блюда азербайджанской кухни: шах плов, долма, люля-кебаб, различные закуски, а также разнообразные азербайджанские национальные сладости: пахлава, шекербура и др.. Мероприятие сопровождалось азербайджанской эстрадной музыкой и национальными танцами.