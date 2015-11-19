В Молдове издана книга об азербайджанской кулинарии

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Кишиневе состоялась презентация книги Натаван Макили-Алиевой "В гостях у настоящей бакинки. Азербайджанское гостеприимство в кулинарных рецептах".
Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, книга издана по инициативе посольства в рамках реализации программы по развитию культурных связей между Азербайджаном и Молдовой.
В иллюстрированной известными фотографами Рафигом Гамбаровым, Джамилем Мирзоевым, Дилярой Шариф-заде книге, автор знакомит читателя с богатой кулинарной культурой азербайджанского народа, дает многочисленные рецепты блюд нашей кухни. Редактор книги – президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана профессор Таир Амирасланов.
На презентации книги выступили посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев, министр культуры Молдовы Моника Бабук. Выступившая на церемонии автор книги Натаван Макили–Алиева особо подчеркнула, что для нее, как и для всех азербайджанских женщин, достойным примером для подражания в деле пропаганды азербайджанской культуры и благотворительно
На мероприятии в честь презентации книги присутствовали заместитель министра культуры Республики Молдова Игорь Шаров, Башкан Гагаузии Ирина Влах, чрезвычайные и полномочные послы и их супруги: Турции, Польши, Болгарии, России, Китая, Литвы, Грузии, Катара, Словакии, Беларуси, генконсул Казахстана, сотрудники посольств и представительств международных организаций, аккредитованных в городе Кишинэу, бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев, депутаты парламента Республики Молдова, сотрудники МИДЕУ Молдовы, бывший омбудсман Республики Молдова Аурелия Григориу, экс-посол Республики Молдова в Азербайджане Ион Робу, ученые, деятели культуры и искусства Молдовы, предприниматели, редакторы журналов и газет, председатель и члены Правления Конгресса азербайджанцев Молдовы, другие представители общественности.
Гостям были продемонстрирова
Все средства, вырученные от продажи этой книги, будут направлены на нужды детей из бедных семей посредством молдавской благотворительно
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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