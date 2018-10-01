Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанский национальный историко-художественный заповедник назначен новый директор.

Как сообщили Report в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, соответствующим приказом министра культуры Абульфаса Гараева Исаев Вугар Урфат оглу назначен директором Гобустанского национального историко-художественного заповедника.

Сегодня его представили коллективу заповедника.

Отметим, что до этого В.Исаев также работал в системе министерства культуры. Он занимал должность заведующего сектором охраны памятников и технического контроля отдела контроля по охране культурного наследия Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.