 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гобустанский национальный историко-художественный заповедник назначен новый директор

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Гобустанский национальный историко-художественный заповедник назначен новый директор. 

    Как сообщили Report в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, соответствующим приказом министра культуры Абульфаса Гараева Исаев Вугар Урфат оглу назначен директором Гобустанского национального историко-художественного заповедника.

    Сегодня его представили коллективу заповедника. 

    Отметим, что до этого В.Исаев также работал в системе министерства культуры. Он занимал должность заведующего сектором охраны памятников и технического контроля отдела контроля по охране культурного наследия Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi