В Баку состоится показ исторической драмы "Bir Cumhuriyet Şarkısı"

В кинотеатре премиум класса CineMastercard с 25 октября пройдет показ турецкой исторической драмы "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ("Песня Республики").

В кинотеатре премиум класса CineMastercard с 25 октября пройдет показ турецкой исторической драмы "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ("Песня Республики").

Как сообщает Report, фильм "Bir Cumhuriyet Şarkısı" - это масштабная работа студии BKM, акцентирующая внимание на исторических событиях, формировавших Турцию в тридцатые годы XX века.

Именно в этот период, под предводительством легендарного Мустафы Кемаля Ататюрка, создавалась новая республика.

Режиссером картины является Ягыз Алп Акайдын.

В главных ролях - Салих Бадемджи, который сыграет Ахмета Аднана Сайгуна, одного из основателей национальной музыкальной школы и композитора первой национальной оперы, и Мелис Сезен в роли его жены - пианистки Медихи.

Лидера движения, Мустафу Кемаля Ататюрка, сыграет Эртан Сабан. Бирдже Акалай воплотит на экране образ Нимет Вахид, которая стала первой оперной певицей страны, а Ахмет Рифат Сунгар исполнит роль Мюнира Хайри Эгели. Окан Ялабык предстанет в роли Османа Зеки Унгёра, первого художественного руководителя симфонического оркестра при президенте.

Съемки фильма стартовали 11 марта 2024 года, а премьера была запланирована на 2024 год - в честь столетия республики.

Жизнь и творчество этих великих людей не оставят равнодушными ни одного зрителя!

Кинотеатр CineMastercard всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.