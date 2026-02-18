В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

В арт-центре Nine Senses в центре Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева под названием "Точка невозврата".

Как сообщает Report, куратором выставки, которая откроется 21 февраля в 20:00, является София Франк.

По ее словам, последние годы стали временем тревог и потрясений: "Мир захлестнула волна конфликтов - от Карабаха до Украины, от сектора Газа до Кашмира, от Косово до Тайваня. Африканские страны, Ближний Восток, Центральная Азия - география насилия стремительно расширяется. Все чаще звучит термин "третья мировая", и война вновь становится центральным фактором, определяющим человеческие судьбы.

В концепции отмечается, что люди, пережившие войну, уже никогда не будут прежними: "У каждого наступает точка невозврата - момент, после которого невозможно вернуться к прошлому. Эта точка может быть утратой - дома, близкого человека, веры в человечность. Но она может быть и обретением - новых чувств, отношений, осознаний. Война, как крайняя форма человеческого опыта, одновременно обнажает и адское, и божественное. В критический момент проявляется то, что мы называем человечностью - чистое, святое, неизмеримо ценное".

Художник Вугар Гулиев исследует, как со временем меняется восприятие событий, как трансформируются воспоминания под давлением обстоятельств, идеологий, личных переживаний. Каждое полотно на этой выставке - это визуализированная точка невозврата, воскрешённая в памяти и переосмысленная, но не забытая. С помощью многослойной техники, контраста цветов и ритма точек Гулиев изображает след времени на наших воспоминаниях. Его работы - это одновременно хроника и размышление. В них - боль утраты, но и отблеск света, проявление святого в нас.

Вугар Гулиев - отмеченный наградами художник из США. Он родился в Азербайджане в 1984 году, начал свой художественный путь в раннем детстве. В 1999 году он поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде. В 2003 году продолжил образование в Азербайджанской государственной академии художеств. Экспозиция в Nine Senses продлится до 21 марта.