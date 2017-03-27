Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Баку пройдет III Фестиваль Японской культуры.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет 22 апреля в Бакинском государственном университете.

В рамках фестиваля будут показаны японские танцы, проведен музыкальный конкурс японских песен, состоится показ японских фильмов, а также мультфильма "Тык-тык ханум" на японском языке.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по оригами, икебане и другим видам изобразительного искусства Японии.