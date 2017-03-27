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    В Баку пройдет III Фестиваль Японской культуры

    Будут показаны японские танцы, фильмы, проведен музыкальный конкурс японских песен

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Баку пройдет III Фестиваль Японской культуры.

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет 22 апреля в Бакинском государственном университете.

    В рамках фестиваля будут показаны японские танцы, проведен музыкальный конкурс японских песен, состоится показ японских фильмов, а также мультфильма "Тык-тык ханум" на японском языке. 

    Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по оригами, икебане и другим видам изобразительного искусства Японии.

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