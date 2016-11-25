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    В Баку пройдет этноконцерт с участием азербайджанских и израильских музыкантов

    Исполнители представят зрителям традиционную национальную музыку Азербайджана и Израиля

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет второй этноконцерт "Sound Wave" с участием азербайджанских и израильских музыкантов.

    Как сообщает Report, концерт пройдет 3 декабря в Международном центре Мугама.

    На концерте выступят израильские музыканты Шем Тов Леви и Гади Бен Элиша совместно с азербайджанскими исполнителями мугама Гусейном Меликовым, Сахибом Пашазаде, Тогрулом Асадуллаевым, Солтаном Алиевым.

    Исполнители представят зрителям традиционную национальную музыку Азербайджана и Израиля.

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